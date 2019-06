Avanza formación profesional en Venezuela

Caracas, Venezuela. – Más de 90 mil estudiantes universitarios reciben docencia en el actual curso escolar en Venezuela por profesores de Cuba y de la propia nación bolivariana, como parte de la Misión Sucre.

El alumnado cursa carreras de licenciaturas en agroecología, acuicultura, biodiversidad, alimentación y otras de importancia para el país en medio de las agresiones del gobierno de los Estados Unidos por derrocar a la Revolución venezolana.

La presidenta de la Fundación Sucre, Libertad Velasco, precisa que la misión arribó a medio millón de graduados en junio pasado, al sumar la cifra de profesionales agresados de ese sistema de enseñanza en sus QUINCE años.

La incorporación de la clase más pobre a los estudios universitarios en comunidades venezolanas constituye esencia de la misión Sucre por idea de los líderes revolucionarios Fidel Castro y Hugo Chávez.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.