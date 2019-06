Aumenta Estados Unidos cerco contra Pyonyang

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares por informaciones que revelen violaciones de las sanciones impuestas a Pionyang.

El texto precisa que el Gobierno estadounidense busca información sobre suministros ilegales de petróleo y carbón, viajes de nacionales de Corea Democrática al extranjero, encargados por el gobernante Partido de los Trabajadores de Corea.

Asimismo, se promete recompensar también por datos sobre delitos cibernéticos, y por informaciones de las personas implicadas en la imposición de la censura en el país asiático.

Pyonyang ha sido objeto por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de una serie de sanciones internacionales y unilaterales, en respuesta a sus pruebas de misiles y su desarrollo de un programa nuclear con fines pacíficos, justificaciones para ejecutar la política estadounidense.

