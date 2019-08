Aumenta el pánico en Estados Unidos por frecuentes tiroteos

Manhattan, Estados Unidos. – Cientos de personas abandonaron a la carrera la icónica Times Square, de Manhattan, por miedo a una supuesta balacera.

Un video grabado desde un hotel cercano muestra a la multitud corriendo despavorida, mientras invadía los carriles de los autos o huían por calles laterales, escena cada vez más frecuente en un país donde ocurrieron el año pasado más de 57 mil incidentes con armas.

Tras recibir varios avisos, la Policía neoyorquina pidió por Twitter no sucumbir al pánico y explicó que se trataba de una falsa alarma provocada por el ruido del tubo de escape de una motocicleta.

Analistas indicaron que resulta difícil evitar el pavor, pues la estampida masiva del Times Square, de Manhattan, ocurre pocos días después de los tiroteos masivos registrados en Ohio y Texas, que cobraron la vida de 31 personas y dejaron decenas de heridos.

