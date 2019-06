Alertan sobre maniobras contra comicios en Bolivia

Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, calificó de contradictoria la actitud de la oposición que hace maniobras dentro y fuera del país para impedir las elecciones generales de octubre.

La oposición no quiere elecciones, que el pueblo decida democráticamente, aseguró el titular del órgano legislativo en el espacio televisivo Polémica, en el que compareció junto al diputado de la opositora Unidad Demócrata, Amílcar Barral, y el abogado Iván Lima.

Borda advirtió que prueba de esa actitud antidemocrática es la exigencia de candidatos opositores y presidentes de 8 comités cívicos, de que los vocales del Tribunal Supremo Electoral renuncien.

Tal demanda fue definida por el legislador como inoperante, incoherente e inconstitucional porque no se puede mediante la presión forzar la dimisión de funcionarios elegidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

