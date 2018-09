Alertan sobre dictadura en formas contemporáneas

Brasil vive hoy bajo una amenaza de dictadura en formas contemporáneas, alertó el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y de la coalición El pueblo feliz de nuevo, Fernando Haddad.

El exalcalde de la ciudad de Sao Paulo dijo que hay mucha gente avergonzada de lo que está pasando, y previó, además, que habrá manifestaciones de todas las formas por parte de aquellos que están comprometidos con la democracia.

El candidato petista, citado por el periódico Brasil de Fato, señaló que el país se encuentra en una encrucijada histórica ante las elecciones de octubre próximo, cuando se enfrentarán en las urnas dos proyectos contrapuestos.

De un lado, explicó, uno que pretende preservar el legado de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, y de otro, el enarbolado por las fuerzas conservadoras dispuestas a comprometer las políticas sociales.

