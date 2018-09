Advierten sobre valores de extrema derecha en Brasil

La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia lanzó una alerta sobre los peligros que representa para la sociedad la naturalización de los valores de la extrema derecha, defendidos por el candidato presidencial Jair Bolsonaro.

La organización señaló entre los proyectos de candidatura para las elecciones generales de octubre, uno que se revela explícitamente antidemocrático y hostil a los derechos humanos, el de la coalición Brasil encima de todo, Dios encima de todos, que encabeza Bolsonaro.

El texto de los juristas contra el fascismo subraya que el candidato adopta un comportamiento criminal cuando se expresa a favor de los asesinatos y ejecuciones ocurridos durante la dictadura civil-militar y elogia torturadores y violadores.

Asimismo, el manifiesto deplora el hecho que el aspirante presidencial Jair Bolsonaro incite a la violencia física contra adversarios políticos e ideológicos.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.