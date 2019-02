Aboga ALBA por la unidad latinoamericana frente al imperialismo

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -ALBA-, abogó en Ginebra por la unidad latinoamericana para enfrentar las amenazas del imperialismo.

Así lo afirmó en representación del ALBA el embajador cubano en Ginebra, Pedro Luis Pedroso, al intervenir en el acto de reafirmación de la condición de América Latina como Zona de Paz, celebrado en la plaza de las Naciones.

Ante los recientes intentos de desestabilización en Venezuela, el diplomático cubano exigió el respeto a la Carta de Naciones Unidas, al Derecho Internacional y la Declaración de 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que proclamó la región como Zona de Paz.

“Detengamos una inminente agresión militar contra el hermano pueblo de Venezuela; exijamos el fin de la injerencia y la guerra sucia contra Nicaragua y Bolivia”, instó Pedro Luis Pedroso.

