Evo Morales insta a investigar represión en Bolivia

Ciudad México. – El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Colombia, Bolivia y Venezuela, Francisco José Eguiguren reveló su intención de formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos para investigar los sucesos ocurridos tras las elecciones del 20 de octubre.

Evo Morales ha expresado su apoyo a la propuesta de Eguiguren, para organizar un grupo externo con el fin de investigar los acontecimientos en el país que siguieron a su renuncia.

Tras la autoproclamación de la legisladora opositora Jeanine Áñez, se registraron en Bolivia dos grandes sucesos represivos: en El Alto y en Cochabamba.

A través de Twitter, el líder indígena tildó las actuaciones del Gobierno de facto de masacres y expresó que hoy en día en su país no hay Estado de derecho, pues las organizaciones de derechos humanos locales son asediadas por grupos de choque fascistas.

