Universitarios debaten Proyecto Constitucional

Los estudiantes de la Universidad Hermanos Saíz de Pinar del Río iniciaron el debate y análisis del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, texto que enriquecerán con sólidos argumentos en bien de la futura Carta Magna.

Esa casa de altos estudios que acaba de abrir sus puertas al nuevo periodo lectivo se adentra ahora en ese proceso democrático, el cual sucesivamente abarcará a toda la sociedad hasta el venidero 15 de noviembre fecha en que concluirá.

Los estudios universitarios en Pinar del Río también se concentran en los deportes, las ciencias médicas, las pedagógicas y la Facultad de Agronomía de Montaña planteles en los que sus alumnos tendrán oportunidad de opinar respecto a la Ley de Leyes.

El programa de asambleas dentro de las instituciones académicas de la provincia están diseñadas por años y carreras con el propósito de hacerlo más participativo.

