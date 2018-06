En septiembre nuevos maestros en escuelas primarias

Casi 4 mil jóvenes de las Escuelas Pedagógicas se graduarán próximamente en las especialidades de maestros de primaria, educación especial, inglés para la enseñanza primaria y educadores de la primera infancia.

Gema Díaz, directora de Formación del Personal Pedagógico del Ministerio de Educación, MINED, dijo en La Habana que los recién egresados mostrarán sus conocimientos en el manejo de las nuevas tecnologías y buenas prácticas en las escuelas donde impartirán clases.

Precisó que al terminar el 9 no grado, los alumnos pueden optar por las escuelas pedagógicas para ser maestros de la enseñanza primaria y secundaria, y resulta de interés del MINED que continúen sus estudios para alcanzar la licenciatura en educación.

Apuntó que los interesados en continuar estudios pueden acceder a la universidad, en la modalidad de curso por encuentro, sin tener que hacer el examen de ingreso.



La Directora Nacional de Formación Pedagógica del MINED, Gema Díaz expresó que entre las prioridades para el próximo curso escolar se encuentran desarrollar acciones para fortalecer los indicadores de eficiencia de las escuelas pedagógicas, tales como asistencia y retención.

Agregó que se trabajará para que los egresados ganen protagonismo en la formación y orientación vocacional y en mantener un intercambio permanente con la universidad para garantizar la superación de los docentes.

Gema Díaz comentó que otro aspecto cardinal del trabajo del Ministerio de Educación será tratar con intencionalidad la vida y la obra de José Martí y Fidel, por constituir las bases del pensamiento de la Revolución cubana.

Indicó que entre las prioridades del MINED se prevé para el próximo período lectivo la inauguración de una nueva escuela pedagógica en el municipio pinareño de Sandino.

