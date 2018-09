Recorre ministra de educación escuelas villaclareñas

Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, constató en Villa Clara la marcha del programa inversionista en centros docentes sometidos a acciones de mantenimiento.

Acompañada por Pedro Milián Marante, viceministro de la Construcción, evaluó los avances en la ejecución de la Escuela Regional para niños limitados motores que tendrá por sede la antigua Escuela Especial Marta Abreu de Santa Clara.

Durante su recorrido por el plantel educacional que se convertirá en la futura escuela para niños con discapacidad físico-motora en la región central, la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, valoró de favorable el proceso constructivo en instalaciones docentes de Villa Clara.

Asimismo, la titular del ramo recorrió los círculos infantiles Pequeños combatientes y Seguidores del Che, que fueran reinaugurados recientemente en la ciudad de Santa Clara.

