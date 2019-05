Por primera vez: Feria Azucarera en Universidad de Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba.- Estrechar los nexos de cooperación entre el alto centro docente y la industria del azúcar es el propósito funadmental de la celebración, desde este martes y hasta el 30 de mayo, de la primera Feria Azucarera en la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez.

Edileimy Fonseca Otero, gestora en Comunicación y Marketing, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el evento contará con un área expositiva para mostrar los productos más relevantes de la Empresa Azucarera de Cienfuegos.

Entre las actividades a desarrollar se encuentra la conferencia inaugural sobre la estructura del Grupo Empresarial AZCUBA en el territorio, donde serán expuestas también las principales producciones y servicios.

En la segunda jornada del evento los temas a debate serán el desarrollo cañero y el cultivo de la caña de azúcar, así como la cosecha de la gramínea. Destacará además, la firma de un convenio colaborativo entre la Universidad cienfueguera y el Grupo Empresarial.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.