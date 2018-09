Lista Universidad de Matanzas para el curso escolar

Estudiantes de 17 carreras, entre ellos becarios extranjeros, inician el curso escolar en la Universidad de Matanzas, cuyo acto oficial se desarrolla este cinco de septiembre.

Con más de cuatro décadas y media de fundada, la institución de la educación superior en el país mantiene en práctica los cursos de estudio por encuentro y a distancia, modalidades de impacto social con crecimientos de matrícula.

La casa de altos estudios en el territorio matancero mantiene entre sus prioridades estratégicas favorecer los cursos diurnos, por encuentro y educación a distancia por la necesidad de formar profesionales competentes en diversas especialidades.

En la Universidad cuentan con los aseguramientos para el curso escolar, estancia en la Residencia Estudiantil, mejores condiciones de trabajo y disponibilidad de la base material de estudio.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.