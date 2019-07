Intensos esfuerzos en Cuba para el nuevo curso escolar

La Habana, Cuba. – Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, señaló en La Habana, que se trabaja con intensidad en la preparación de directivos, maestros y en el alistamiento de los recursos materiales que respaldarán el venidero curso escolar.

Agregó que la totalidad de los alumnos que culminan el 9no. grado tiene asegurada la continuidad de estudios, el 42 por ciento en el preuniversitario y el 58 en la enseñanza técnica profesional, en diversas especialidades.

Explicó Velázquez Cobiella que este período lectivo contaremos con casi 6 mil nuevos maestros, graduados en escuelas y universidades pedagógicas quienes se ubicarán en diferentes planteles educacionales.

Anunció que este curso habrá más de 500 egresados de los cursos de ciclo corto de dos años, además de cerca de 4 mil alumnos del último año de las carreras pedagógicas que también impartirán clases.

A pesar del bloqueo del gobierno de Estados Unidos y la aplicación del Título III de la Ley Helm – Burton, el Ministerio de Educación trabaja para garantizar la base material de estudio necesaria para el venidero período lectivo, afirmó en La Habana, Ena Elsa Velázquez Cobiella, titular del MINED.

Añadió que se ofrece prioridad a renglones que no pueden faltar para el comienzo del curso escolar como las libretas, lápices, tizas, temperas, el módulo del profesor y el papel de trabajo para maestros y alumnos.

Significó Velázquez Cobiella que desde hace meses se efectúa un proceso de reparación del mobiliario escolar e indicó que de las más de 10 mil instituciones educacionales, cerca de mil 500 se incluyen en el plan de remodelación.

Comentó que en la actualidad, en las escuelas las computadoras están al 75por ciento de disponibilidad técnica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.