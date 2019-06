Implementan proyecto de rigor en la enseñanza general

Con el propósito de contribuir al incremento de la calidad y el rigor de la enseñanza general, haciendo énfasis en el desarrollo de la educación técnica y profesional, se implementó en La Habana el proyecto PROFET.

Denominado Fortalecimiento del Proceso de Formación Profesional de jóvenes y trabajadores de esa enseñanza en especialidades seleccionadas para su inserción al empleo, el programa prevé priorizar el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.

La iniciativa, de los Ministerios de Educación, Comercio Exterior e Inversión Extranjera, así como el Programa de la ONU para el Desarrollo, y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, apoyará la actualización de la base material de estudio.

Además, propiciará el intercambio de experiencias entre especialistas de la formación técnica y profesional de Suiza y Cuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.