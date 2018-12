Honran a profesores por el Día del Educador

Profesionales de la Educación Superior, ciencia e innovación y organismos formadores, con una trayectoria relevante en la edificación de la obra educacional serán condecorados en ocasión del Día del Educador.

En el Memorial José Martí de La Habana, prestigiosos educadores recibirán la Orden Frank País de Primer Grado, la Medalla José Tey y la Distinción “Por la Educación Cubana, en reconocimiento a sus relevantes méritos.

Esos lauros se otorgan en reconocimiento a la valiosa trayectoria docente-educativa, de los profesionales dedicados a la formación integral de las nuevas generaciones, así como por los destacados resultados en la esfera investigativa.

También en ocasión del Día del Educador, a efectuarse este 22 de diciembre, se entregará la Distinción Rafael María de Mendive, que se otorga a trabajadores con resultados relevantes en el quehacer educacional.

