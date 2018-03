Hablando de Sociología

Por: Alejandro Figueredo Pérez

Si usted desea estudiar Sociología debe tener presente antes de realizar las pruebas de Ingreso, que en Cuba se estudia en las Universidades de la Habana, la Central de las Villas Marta Abreu, Ignacio Agramonte y Loynaz de Camagüey, Universidad de Guantánamo y de Oriente, en sus modalidades diurno y por encuentro.

Esa Ciencia Social permite cuestionar formas de pensar y actuar que dábamos por supuestas, facilita conocer las reglas de la sociedad y las sanciones por incumplimiento de estas, y comprender y comparar diferentes sociedades y culturas.

La Sociología cuestiona el sentido común de las personas al exigir un estudio crítico y racional de los sucesos. Si queremos comprender un fenómeno social tenemos que hacerlo científicamente.

También posibilita notar la complejidad de las problemáticas sociales y cómo estas se vinculan entre sí.

