Garantizan empleos para recién graduados universitarios

La Universidad de Oriente graduará un estimado de 350 estudiantes del curso regular diurno, este periodo académico, procedentes de Santiago de Cuba, para los cuales hay total respuesta de empleo.

Wilfredo Mejías Cardero, director de Trabajo y Seguridad Social en el territorio, destacó el esmerado trabajo realizado para la ubicación de los egresados de la Educación Superior, en el interés de que cada joven tenga como garantía el derecho al empleo.

Reynaldo Pico, subdirector de empleo en la dirección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia, explicó que la buena cobertura en el plan de distribución de plazas depende del adecuado respaldo de los organismos en la elaboración de la demanda de fuerza de trabajo califica.

Expresó que en el caso de Santiago de Cuba ese proceder alcanzó alto nivel de perfeccionamiento, en total correspondencia con las necesidades del territorio.

