Engrosa sus filas la FEEM villaclareña

Con la realización del acto provincial de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Villa Clara, más de 200 jóvenes se incorporaron a esa organización.

La actividad central, presidida por su presidenta provincial, Elizabeth Santiago, y por funcionarios de la Unión de Jóvenes Comunistas en ese territorio, tuvo por escenario la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, de la ciudad de Santa Clara.

Previo al acto de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, de Villa Clara, los educandos recibieron una preparación para profundizar acerca de sus características, deberes y derechos.

Ese centro educacional fue seleccionado para iniciar dicho proceso, por sus resultados docentes y su protagonismo en la formación de la futura cantera de maestros.

