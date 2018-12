Educadores cubanos ratifican compromiso con Fidel (+Fotos)

Por: Yaylen Rodríguez

La Ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella aseguró en la provincia de Guantánamo que los educadores tienen el compromiso eterno con Fidel de contribuir cada vez más al avance del país y al enriquecimiento cultural de la población.

Durante el Acto Nacional por el Día del Educador la titular de ese sector también llamó a desterrar la idea de que la enseñanza es sólo un asunto de la escuela o la familia e insistió en la importancia de verla como una cuestión multifactorial.

En el Teatro Guaso de la ciudad cabecera Velázquez destacó, además, la importancia de mejorar los métodos de trabajo apoyados en el desarrollo de las investigaciones y en las experiencias pedagógicas para lograr mayor autenticidad en las clases.

También, en ese sentido, instó a elevar el protagonismo de los estudiantes en las aulas y a contribuir a la formación de seres humanos integrales, sensibles y altruistas.

Por su dedicación al magisterio y resultados docente-educativos destacados maestros guantanameros fueron acreedores de reconocimientos durante el Acto Nacional por el Día del Educador, que tuvo lugar en el Teatro Guaso de esa oriental provincia.

De manos de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político, la educadora Enma Gago recibió la Orden Frank País de primer grado, única que se otorgó este año en ese territorio.

Otros educadores merecieron la orden Frank País de Segundo Grado, la Medalla José Tey, la Distinción por la Educación Cubana, el Sello 55 Aniversario del Sindicato y el Premio laboral La Estrella Martiana.

Durante el Acto Nacional por el Día del Educador se distinguió, además, a las provincias de Las Tunas, Santiago de Cuba y Granma; y la UJC agasajó a la Directora Provincial, Alis Azahares, y a la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.

