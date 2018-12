Compromiso y calidad en los educadores cubanos

El Ministro de Educaciòn Superior, José Ramón Saborido Loidi, a nombre de su Consejo de Dirección, reconoció y felicitó a los educadores cubanos en ocasión de celebrarse el próximo 22 de diciembre, el Día del Educador.

Precisó que en esta jornada tan especial en que se rinde homenaje a los educadores, el compromiso de los profesores con la obra educacional cubana y el incremento cada vez mayor de su calidad, se hace patente.

Agregó Saborido Loidi que ante la proximidad del Día del Educador, los docentes siguen demostrando con hechos y no solo con palabras, el éxito rotundo de las políticas que implementamos para ser aún más pertinentes al desarrollo de Cuba.

La formación de profesionales comprometidos con su Revolución y su Patria no sería posible si no contara con el ejército de educadores que hoy tenemos en cada rincón de nuestra geografía, concluyó.

