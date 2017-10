Cienfuegos: por internacionalizar la educación superior

Cienfuegos, Cuba.- La tercera edición del Taller de Alianzas Estratégicas para la Internacionalización de la Educación Superior acontecerá del 23 al 26 de octubre, en la Universidad de Cienfuegos.

Organizaciones académicas y docentes patrocinan el evento, que tendrá lugar en el hotel Jagua y en el salón expositor del centro cultural Julio Antonio Mella.

La vicerrectora de la Universidad de Cienfuegos, Yailén Monzón, declaró que el Taller será la ocasión para socializar los resultados de la trayectoria académica e investigativa de centros docentes cubanos y extranjeros, sobre temáticas en torno a la internacionalización, redes de trabajo y desarrollo local.

El programa contempla intervenciones especiales sobre los modelos de la casa de altos estudios cienfueguera respecto a su contribución al desarrollo territorial, entre los que resaltará el panel Che: programa de inmersión de salud global.

