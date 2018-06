Capacitación para perfeccionar el inglés

Organizada por el Ministerio de Educación Superior, de conjunto con el British Council Cuba, se realiza en La Habana la Cuarta edición de la Conferencia Nacional sobre la Enseñanza del Inglés.

El intercambio de experiencias entre profesionales de ambas naciones es el eje principal de la Conferencia, donde Tres catedráticos británicos imparten talleres y conferencias a profesores cubanos de todas las universidades del país.

Los especialistas Anna Edgar, Robert Williams y Graham Stanley compartirán sus experiencias en el desarrollo de la enseñanza del idioma, la interacción entre la evaluación, la creación y el habla, y las oportunidades del aprendizaje.

El Asesor Nacional de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación Superior, Santiago Rivera, explicó que debido al insuficiente manejo del idioma por los profesionales, la Red Universitaria muestra recursos orientados al profesor y al estudiante.

Conocer el idioma inglés es una necesidad imperante en nuestro país, y para ello debemos aprovechar las nuevas tecnologías , destacó el Asesor Nacional de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación Superior, Santiago Rivera.

La Cuarta edición de la Conferencia Nacional sobre la Enseñanza del Inglés permite además del intercambio a través de paneles y talleres especiales, ponencias de profesores cubanos.

Oportunidad para intercambiar y compartir acerca de las mejores prácticas a establecer para su enseñanza, es tema esencial en esta jornada de perfeccionamiento.

La Conferencia se realiza como parte de la política de perfeccionamiento de la enseñanza del inglés en las universidades y del Convenio de Trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Superior y el British Council Cuba, una colaboración sistemática que celebra sus 20 años de trabajo en la Isla.

