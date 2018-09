Bloqueo afecta a niños con necesidades educativas especiales

El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba afecta los programas de rehabilitación de los estudiantes con dificultades visuales y auditivas, aseguró la doctora en Ciencias Pedagógicas Dagmaris Bosch.

El principal desafió de esa enseñanza es rehabilitar a los infantes con necesidades educativas especiales para que puedan incorporarse a la sociedad, pero eso no es posible sin ayuda de la tecnología, explicó la especialista.

Bosch relató cómo desde su puesto de directora de la escuela especial 14 de junio, ubicada en Guantánamo, ha sido testigo de las consecuencias que tiene para esos niños la política que impone Washington contra la isla.

Faltan lentes y cristales de alta graduación para los miopes y el equipamiento preciso para la rehabilitación de los estrábicos y ambliopes, se dificulta la compra de máquinas y hojas Braille para el aprendizaje de niños ciegos y débiles visuales.

