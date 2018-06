Avanza perfeccionamiento educacional en Cuba

Con avances en los elementos conceptuales y teóricos, por la participación activa de educadores, alumnos, familiares, directivos, instituciones y organismos del Estado, avanza el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

En una conferencia en el Congreso de Ciencia y Educación, Silvia Navarro, directora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y Alberto Valle Lima, director del Centro de Ciencias de ese plantel, indicaron que en estos momentos se efectúa el seguimiento de los materiales de las diversas enseñanzas.

Subrayaron que el perfeccionamiento ha sido posible por una mayor integración con las universidades, y que los niveles de autovaloración de las provincias son más ajustados a su realidad.

Significaron que no sería posible pensar en la transformación del sistema de enseñanza sin los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad.

