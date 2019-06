Avanza la confección de uniformes escolares

Santiago de Cuba. – Trabajadores de talleres de confecciones textiles de Santiago de Cuba impulsan el plan de entrega de más de 300 mil piezas del uniforme escolar de primaria, para el nuevo curso escolar 2019-2010.

Directivos de la Empresa de Confecciones Boga señalaron que en cinco talleres santiagueros se fabrican las piezas demandadas que, de acuerdo con el Ministerio de Educación, comenzarán a distribuirse y venderse en los primeros dias de julio en su primera etapa y en agosto la segunda.

En la confección de los uniformes escolares trabajan unos 60 talleres en el país, cuyos trabajadores hacen un gran esfuerzo para concluir el plan en agosto próximo.

En Santiago de Cuba, el movimiento sindical apoya los compromiso de esos colectivos en extender la jornada laboral y reajustar vacaciones de trabajadores para cumplir con el encargo social.

