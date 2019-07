Abogan en Mayabeque por un mejor curso escolar

Mayabeque, Cuba. – La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, afirmó en Mayabeque al clausurar el curso escolar que se mejoró en algunos indicadores, pero no es razón para quedarse conforme, queremos, acotó que el venidero periodo lectivo sea superior.

En ese sentido comentó la titular de Educación que a partir de septiembre se comenzará a aplicar el tercer perfeccionamiento del sistema nacional de Educación.

La actividad tuvo lugar en la Escuela Primaria Capitán San Luis de Quivicán donde reconocieron a educadores y directivos del sector del territorio por sus resultados en el recién finalizado curso escolar.

Al cierre del curso escolar en Mayabeque acudieron además Tamara Valido Benítez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular y María Dailis Guerra Moré, directora provincial de Educación.

