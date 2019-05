Superan producción de miel colmeneros de Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba.- Apicultores avileños recolectaron de enero al cierre de abril de este año alrededor de 400 toneladas de miel de abeja, con destino a la exportación, que significa entrada de divisas a la economía nacional.

Robin Pérez Pérez, director general de la Unidad Empresarial de Base Apícola, informó que los resultados son superiores a igual etapa del pasado año, a pesar de la sequía, del exceso de calor y el movimiento de los apiarios en busca de floraciones, siempre con esfuerzos extras.

A pesar de las dificultades por lluvias esporádicas en el presente año, los apicultores sobrepasaron los indicadores previstos en la recogida de cera y propóleos, imprescindibles para la industria farmacéutica, destacó Pérez Pérez.

Entre los apicultores sobresalientes en la provincia está Oneido Gómez Farías, del municipio de Majagua, uno de los mejores de Cuba al entregar unas 60 toneladas de miel cada año.

(Con información de la Agencia Cubana de Noticias)

