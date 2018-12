Sobrecumple sus indicadores económicos empresa de Guantánamo

La Empresa Procesadora de Café Asdrúbal López, paradigma de la calidad en el beneficio de ese rubro exportable en el país, cerró noviembre con el sobrecumplimiento de sus principales indicadores económicos.

El también director de la Unidad Empresarial de Base Realización del Producto, responsable del beneficio y proceso final del preciado grano, precisó que en la etapa se superó el 12 por ciento el plan de exportación contratado con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la corporación CIMEX y otras entidades comercializadoras en divisas

Asimismo, superaron lo previsto en las ventas totales y las convenidas con Cubaexport, Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios.

Las ventas internas y para el consumo nacional marchan bien, al igual que la referida al cacao, renglón que atiende la entidad y cuyo encargo para el período duplicó lo solicitado.

