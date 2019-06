Sesiona Foro de Organizaciones Promotoras del Comercio (+Fotos)

En el marco de la Feria ExpoCaribe de Santiago de Cuba, sesionó este viernes el Foro de Organizaciones Promotoras del Comercio, presidido por la señora June Soomer, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe.

En el evento, Roberto Verrier, director del centro ProCuba, presentó a través de un video las múltiples oportunidades que ofrecen en la prestación de servicios especializados a empresas que tengan oportunidades en importar o exportar productos o servicios desde la mayor de Las Antillas.

También hoy sesionó en Santiago de Cuba, el Comité Empresarial Cuba-México, y concluyó el Foro Empresarial del Gran Caribe en el salón de los Vitrales de la Plaza Antonio Maceo.

En la sala principal del teatro Heredia está programado esta tarde el cierre oficial de la Feria Comercial ExpoCaribe, y la entrega de premios de calidad y diseño a los mejores expositores.

