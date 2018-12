Retoma oriente cubano ritmo productivo de harina de trigo

La Habana, Cuba. – Niveles de producción que aseguran la harina para el pan normado de la canasta básica y el liberado de la Cadena Cubana del Pan en el oriente cubano, alcanza la unidad empresarial de base Cereales Frank País García, de Santiago de Cuba, mediante la rehabilitación tecnológica del proceso industrial.

Atrasos en el arribo de piezas y agregados de repuesto de los molinos de trigo del país han incidido en el déficit de harina de trigo afrontado hace varias semanas en buena parte de la nación.

Las toneladas diarias que se promedian en la región oriental ahora sólo permiten cubrir la demanda del pan y los productos cárnicos normados, así como a destinos priorizados, entre ellos las FAR, el MININT y el turismo.

Hasta el momento no existe dificultad alguna con el trigo, y en la medida en que prosiga el flujo de piezas de repuesto, continuarán las reparaciones en el resto de los molinos de la nación.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.