Protagonistas en la producción de alimentos

Más de 300 productores agropecuarios, seleccionó Camagüey para integrar el movimiento de avanzada en diferentes frentes en los 13 municipios de la provincia, para la siembra y producción de alimentos.

Autoridades del sector en territorio agramontino, aseguran que a esas acciones se une la identificación de 50 campesinos especializados en diferentes cultivos, con el objetivo de tributar directamente al Turismo.

Uno de los polos productivos con mayor responsabilidad es Sierra de Cubitas, municipio donde fueron instaladas 10 máquinas de riego en diversas áreas.

En el territorio agramontino, se potencian además los resultados de la Biofábrica, con capacidad actual para más de 420 000 vitroplantas de plátanos y otros renglones, con vistas a incrementar los cultivos en todos los municipios de la provincia.

