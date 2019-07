Llaman en Matanzas a potenciar la economía

Matanzas, Cuba. – Durante el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Liván Izquierdo Alonso, su primer secretario, instó este sábado a convertir el territorio en el más productivo del país.

El llamado a la eficiencia con responsabilidad busca la suficiencia alimentaria, el cumplimiento de la circulación mercantil, la creación de nuevos fondos exportables y la sustitución de importaciones.

Izquierdo Alonso senaló como prioridades de la provincia de Matanzas el fomento del trabajo en equipo, con sensibilidad ante cada problema del pueblo, la planificación, el diálogo, la unidad y el optimismo.

En la jornada por el aniversario 66 de la Gesta del Moncada, el verano y los preparativos de la Serie Nacional de Béisbol, el dirigente político convocó a dignificar la labor del gobierno en la transformación social con la participación ciudadana.

