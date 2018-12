Laboran en Cienfuegos por una zafra eficiente

Los trabajadores agro-industriales muestran resultados en casi todos los indicadores durante la zafra chica que concluye en diciembre, con el cumplimiento de los planes de producción de azúcar en los centrales Ciudad Caracas, en Lajas, y 14 de Julio, en Rodas.

En la estabilidad operacional el rendimiento es superior a lo concebido hasta la fecha, así como el aprovechamiento del rendimiento potencial de la caña y el correcto comportamiento en el autoabastecimiento y aporte energético.

El ingeniero Arnaldo Costa Delgado, director de la Empresa Azucarera en Cienfuegos, dijo que la producción de azúcar rebasa el nivel previsto hasta el momento en más de 2 mil 500 toneladas.

Los trabajadores y directivos de los cinco ingenios incorporados a la zafra tienen la misión de alcanzar las 132 mil toneladas, compromiso por el cual laboran.

