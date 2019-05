Impulsan preparativos de la Feria ExpoCaribe 2019

Santiago de Cuba. – Más de 120 expositores entre nacionales y extranjeros estarán presentes en la Feria Comercial ExpoCaribe 2019, que se celebrará del 19 al 22 de junio en el Centro de Convenciones Heredia de Santiago de Cuba.

En reunión extraordinaria del Comité Organizador, presidida por la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ileana Nuñez Mordoche, se informó que hasta ahora unos 24 países presentarán sus productos.

También se conoció que se suman a la Feria Comercial ExpoCaribe, más de 130 empresas de la zona oriental, de las cuales 77 pertenecen a Santiago de Cuba.

En la reunión se reiteró que el evento es una buena ocasión para mostrar el abanico de oportunidades en aras del comercio e intercambio entre los países de la región, y una acción contra el bloqueo económico yanqui.

