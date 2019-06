Funciona nuevo delfinario en destino turístico de Cuba

Un nuevo Acuario-Delfinario, funciona en el destino turístico cubano Jardines del Rey, de Ciego de Ávila, considerado el más grande de los existentes en la Isla.

La instalación perteneciente al Grupo de Turismo Gaviota y administrada por Marinas Gaviota Cayo Coco, tiene como oferta principal el show de delfines, mientras en los próximos meses se incorporarán baños y nado con los cetáceos y lobos marinos.

El centro recreativo, además del entretenimiento con los delfines, propone al turista servicios de bar, restaurante, áreas para baños y la posibilidad de hacerse fotos instantáneas en suvenires personalizados.

Con la nueva instalación, se consolidará la red extrahotelera de Jardines del Rey, al norte de Ciego de Ávila, polo de recreo que ya dispone de 20 hoteles, con más de nueve mil habitaciones, el propósito del territorio es llegar a las 20 mil en 2030.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.