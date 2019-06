Empresarios extranjeros presentes en Expocaribe

La XVI Feria Internacional Expocaribe 2019 reviste una especial importancia, en el contexto de la aplicación por Estados Unidos del título III de la Ley Helms-Burton a Cuba, aseguró María Luisa Bueno, delegada territorial santiaguera del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

La funcionaria expresó que la participación de empresarios de 22 países presentes en el evento demuestran el interés y la confianza que genera el mercado cubano en el terreno internacional.

Según Luisa Bueno, la presencia de naciones europeas adquiere mayor valor si se tiene en cuenta que en los últimos años el voto contra el bloqueo en Naciones Unidas ha sido un no rotundo al bloqueo.

Madelaine Cortés, coordinadora general de la presente edición, dijo que es una oportunidad eficiente para comenzar exportaciones y potenciar oportunidades de negocio, inversión y turismo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.