Debaten en Cuba sobre la producción porcina

La Habana, Cuba. – Desde hoy y hasta el próximo 30 de mayo se desarrollará en el Hotel Nacional de Cuba el Seminario Internacional Porcicultura Tropical 2019, informó el miembro del Comité Organizador e investigador del Instituto Porcino, Ramiro Ernesto Almaguer.

Explicó que con una amplia participación de delegados cubanos y foráneos, el evento tiene como objetivo principal mostrar los resultados en los dos últimos años en la actividad porcina, y debatir sobre la alimentación animal alternativa.

Almaguer señaló que sesionarán talleres científicos donde los participantes compartirán experiencias, sobre todo lo relacionado con la producción porcina necesaria para la alimentación de nuestro pueblo.

Agregó que como parte de Porcicultura 2019, los participantes realizarán una visita a una Empresa estatal y a una finca de la provincia de Artemisa.

