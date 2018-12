Cumplidor de zafra chica central de Lajas en Cienfuegos

El ingenio Ciudad Caracas, del municipio de Lajas, se convirtió en el primero en Cienfuegos en cumplir el plan de producción de azúcar en la zafra chica alcanzado en la madrugada de este jueves., dijo el ingeniero Nelson Méndez Martínez.

Afirmó el director de la fábrica, ingeniero Nelson Méndez Martínez, dijo que para alcanzar la meta el colectivo agroindustrial requirió de 20 días de operaciones, iniciadas a finales de noviembre y sobrecumplimiento por encima de lo previsto.

Indicó que en el central Ciudad Caracas, en Lajas, comenzaron a ensacar el crudo destinado a la exportación con los requerimientos establecidos y de elevada calidad.

Desde inicio de la zafra no han tenido tiempo perdido por rotura, intensificaron la exigencia y se modificó el Centro de Recepción de Caña con la instalación de nuevos ventiladores que disminuye las materias extrañas.

