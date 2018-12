Cumple Villa Clara su plan de azúcar de la zafra chica

Santa Clara, Cuba. – Tras alcanzar las 25 mil toneladas de azúcar crudo, Villa Clara cumplió con el plan de producción para la zafra chica, cuyo volumen prevén superar al cierre de diciembre.

Los agroazucareros de esa provincia del centro de Cuba recibieron con satisfacción la noticia, y dedicaron los resultados al aniversario 60 del Triunfo de la Revolución cubana y de la Batalla de Santa Clara.

El cumplimiento del plan de azúcar de la zafra chica, en Villa Clara, responde a los esfuerzos de los trabajadores de los nueve ingenios en activo, y en especial, del Panchito Gómez Toro, de Quemado de Güines, primero de esa provincia en arribar a la meta fijada.

Ese territorio central prevé cerrar el mes de diciembre con una cifra superior a la alcazada hacia esa fecha el pasado año, lo cual garantizará el aseguramiento de la zafra grande que dará inicio en enero del 2019.

