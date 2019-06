Cuba desarrollará Foro sobre inversión extranjera

Como parte de la estrategia de desarrollo nacional, Cuba efectuará mañana un Foro de Negocios, enfocado en la inversión extranjera en la Isla.

El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en su cuenta de la red social de twiteer, explicó que el evento, que sesionará en el capitalino Hotel Nacional, es organizado por la Cámara de Comercio de Cuba, y copatrocinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la Comisión Europea.

Rodrigo Malmierca destacó que la colaboración entre La Habana y la Comisión Europea, se desarrolla en el marco del Acuerdo bilateral Diálogo Político y Cooperación, y prioriza sectores como energía renovable y seguridad alimentaria.

Esta semana, el mismo hotel acogió un foro de negocios en el que participaron 28 delegados que representaron casi una veintena de compañías del Reino Unido.

