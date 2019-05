Cuba, con la mirada puesta en el Plan 2020

La Habana, Cuba. – Desde este lunes 20 y hasta el 31 de mayo, las entidades económicas cubanas tendrán, en la VI Feria de Negocios, el principal escenario con vistas al proceso de conciliación y contratación de bienes y servicios para 2020.

Se trata de una cita para el intercambio entre los actores económicos de la sociedad, y el fortalecimiento del papel de la industria nacional en la sustitución efectiva de importaciones. Objetivos serán, además, identificar cadenas productivas al interior de nuestra economía, y promover nuevos productos y servicios, incluidos rubros exportables.

La VI Feria de Negocios, en el recinto ferial Expocuba, deberá igualmente enfocar su mirada en fortalecer las necesarias alianzas con las universidades.

La Feria de Negocios, desde el próximo lunes, deviene espacio para que las entidades soliciten recursos para sus producciones, e identifiquen la demanda real de sus elaboraciones en el mercado interno.

Es, en la actual coyuntura económica, momento para insistir en la importancia de los encadenamientos productivos con el turismo, el sector no estatal, y la inversión extranjera, así como la vinculación de la ciencia con la actividad productiva en todas las esferas y procesos.

Un programa alternativo también incluirá el evento, con intercambios, conferencias, y presentaciones de productos y servicios.

Resta poco para abrir las puertas a la VI Feria de Negocios, y con esta facilitar la elaboración del Plan 2020, en el que se perfila un proceso de planificación más flexible y mayor participación de las entidades.

