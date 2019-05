Concluye en La Habana la Feria Avícola

La Habana, Cuba. – Después de tres días de intensas jornadas, intercambio de experiencias y conocimientos, este domingo concluye la II Feria Nacional Avícola que tiene lugar en Rancho Boyeros, La Habana, y tuvo como país invitado a México.

En diálogo con Radio Reloj el ingeniero de Producción Animal de la nación latinoamericana Carlos Eduardo Bonilla, afirmó que la realización del evento ha sido muy provechosa, pues le permitió ver otras maneras de hacer y establecer alianzas en pos del desarrollo avícola cubano.

Informó que en la Feria presentó una nueva tecnología dirigida a garantizar la distribución de nutrientes a las aves teniendo en cuenta sus características fisiológicas, mecanismo que garantiza mayor productividad

El especialista mexicano explicó que una vez concluido el evento realizarán recorridos por las Empresas Avícolas con el objetivo de adaptar la tecnología a las condiciones de la Isla.

