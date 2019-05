Complicada la zafra azucarera en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – Los agroindustriales de Ciego de Ávila superan la producción de más de 100 mil toneladas de azúcar y tienen el propósito de seguir aportando más volúmenes de crudo y refino.

Los bajos rendimientos cañeros, el tiempo perdido en los centrales por roturas y paradas del corte mecanizado por la alta humedad en los campos traen consigo atrasos en una contienda donde probablemente no se pueda cumplir el compromiso.

En Ciego de Ávila solo cumple su plan el ingenio Primero de Enero, mientras los colectivos de Ecuador y Enrique Varona hacen ingentes esfuerzos para seguir moliendo hasta que exista materia prima en los campos y el tiempo lo permita.

Lograr molidas estables con el aprovechamiento óptimo de los recursos deberá constituir premisa en esta etapa en la provincia de Ciego de Ávila ante el reclamo de la dirección del país de producir más azúcar.

