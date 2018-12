Central Majibacoa cumple plan de la zafra chica

Las Tunas, Cuba. – La calidad de las reparaciones, la buena preparación de la fuerza laboral y el haberse adelantado a la fecha de arrancada, determinaron que el central Majibacoa, de Las Tunas, cumpliera su plan de producción de azúcar de la zafra chica.

Leobel Torres, comunicador institucional del Grupo Azucarero Azcuba, destacó que con la materialización del programa, el ingenio se convirtió en el primero del país en lograrlo.

Desde que el central se puso en marcha, su maquinaria fabril dio muestras de estar en condiciones de materializar el compromiso fijado por el colectivo, que ahora se propone aportar otras 8 mil toneladas antes de finalizar el actual mes.

De llegar a esa nueva meta, esa industria de Las Tunas puede volver a ubicarse entre las más destacadas del país, y aportar parte del crudo que dejó de fabricar en la campaña anterior, producto a las precipitaciones.

