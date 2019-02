Aprueban nuevo usuario en Zona Especial de Desarrollo Mariel

La empresa de capital canadiense Waym Group, S.A., aprobada como usuario de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, producirá y comercializará papel tisú y productos de limpieza, informaron fuentes oficiales.

Autorizada a operar en la isla por 25 años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, esa filial cubana de la sociedad canadiense, producirá detergentes multiusos y distintos tipos de papel tisú, refiere información divulgada en el sitio web de la Zona.

Sus producciones incluirán servilletas, pañuelos desechables, papel de cocina y detergentes líquidos para uso doméstico y comercial; con altos estándares de calidad, y estarán destinadas tanto a la exportación como al mercado nacional, precisa la nota.

La planta, contará con equipamiento de alta tecnología y podrá generar parte de la energía eléctrica mediante paneles solares en su cubierta.

