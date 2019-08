Aporta industria conservera avileña al avance de la economía

Ciego de Ávila, Cuba. – Trabajadores de la industria conservera de Ciego de Ávila garantizan que el país sustituya importaciones con el aporte de sus productos a los mercados en divisa y consumo social, y el incremento de sus renglones exportables.

Cascos de guayaba y mermeladas, salsa para pizzas y tomate frito, están entre los alimentos que se elaboran en las dos fábricas de la Unidad Empresarial de Base Conservas Ciego de Ávila, y contribuyen a la sustitución de importaciones, precisó Nohemí Iglesias, directora de la entidad.

También se incluyen el comino, bijol, todo sazón, laurel, orégano, muy demandados en la red de tiendas del Comercio Interior y las recaudadoras de divisas.

Para la comercialización en el exterior entregamos a la Empresa Nacional de Conservas las rodajas, segmentos, concentrado de piña y de mango, pero en 2020 adicionaremos el pimiento morrón, agregó la directiva.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.