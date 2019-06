A ExpoCaribe industrias de Las Tunas

Con surtidos de varias industrias estará representada Las Tunas en la XVI Feria ExpoCaribe, que iniciará mañana en Santiago de Cuba.

El Subdirector General de Economía y Planificación en la provincia, Eduardo Walter Cuely, precisó que el territorio aprovechará ese escenario en la búsqueda de mercado para exportar productos en desarrollo.

La Empresa de Estructuras Metálicas propone diseños para fábrica, almacenes o naves; la de Producción Metálicas carpintería de aluminio y cristal; y la Industria Artesanía Vascal mostrará la guayabera en confecciones textiles, e implementos deportivos, así como artículos para la construcción derivados de madera y plástico.

También asistirán a ExpoCaribe las Unidades Empresariales de Base Muebles Ludema, con surtidos para el hogar de los destinados a una habitación; y Talabartería Thaba con un prototipo de guantes domésticos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.