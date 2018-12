Yurisbel Gracial podrá regresar a los Halcones de Softbank

La Habana, Cuba. – El matancero Yurisbel Gracial, podría regresar a la plantilla de los Halcones de Softbank para la próxima temporada, de acuerdo a declaraciones de Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol.

Según dijo Higinio a la emisora Radio Habana Cuba, Con el último juego, Gracial fue declarado agente libre, como mismo sucedió con Despaigne cuando jugaba con los Marinos de Lotte, y se negoció su traspaso a los Halcones, ahora ellos tienen una ventaja con respecto al resto de los clubes y es que si más de uno está interesado en Gracial, Softbank tiene la prioridad para pedirlo primero.

Aún cuando el contrato del tercera base del equipo Matanzas terminó, el club tiene un periodo de alrededor de un mes para evaluar si renueva o no su presencia en el equipo para la venidera temporada.

El presidente de la Federación Cubana de Béisbol manifestó que Podemos afirmar categóricamente que ya los directivos de ese equipo estuvieron en Cuba y se reunieron con esta comisión, y se han dado pasos de avance muy positivos, Gracial va a regresar a los Halcones y además se ha negociado un contrato muy ventajoso para el club, el atleta y la federación.

