Voleibol de playa irá por el camino dorado

Las duplas de Cuba de Leila Martínez-Maylen Delís y Sergio González-Luis Enrique Reyes debutarán hoy, en la tercera parada del Circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe, con sede en Nicaragua.

Martínez y Delís buscarán mantener el camino dorado, luego de conseguir los títulos en Aguascalientes, México, e Islas Caimán, en ese orden, mientras que González y Reyes tratarán de completar la cadena, al lograr las preseas de bronce y la plata, respectivamente.

